Составлены протоколы за нелегальную продажу билетов на матч "Карабаха"

Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении в отношении 22 граждан, незаконно продававших билеты на матч стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Викторией".

Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении в отношении 22 граждан, незаконно продававших билеты на матч стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Викторией".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

У этих лиц было изъято 150 билетов на футбольный матч, полученных ими различными способами, которые они пытались продать по цене во много раз превышающей их стоимость.

Накануне матча "Карабах" - "Виктория" за незаконную продажу билетов были задержаны семь человек.