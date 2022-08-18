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Составлены протоколы за нелегальную продажу билетов на матч "Карабаха"

Составлены протоколы за нелегальную продажу билетов на матч "Карабаха" Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении в отношении 22 граждан, незаконно продававших билеты на матч стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Викторией".
Происшествия
18 августа 2022 г. 11:07
Составлены протоколы за нелегальную продажу билетов на матч Карабаха

Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении в отношении 22 граждан, незаконно продававших билеты на матч стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Викторией".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

У этих лиц было изъято 150 билетов на футбольный матч, полученных ими различными способами, которые они пытались продать по цене во много раз превышающей их стоимость.

Накануне матча "Карабах" - "Виктория" за незаконную продажу билетов были задержаны семь человек.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın oyununa qanunsuz bilet satan daha 22 nəfər cəzalandırılıb

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