В Оренбурге гражданин Азербайджан осужден за убийство турецкого инженера

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Оренбургском районном суде вынесен приговор 23-летнему гражданину Азербайджана Мурадхан Джалилову.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, М. Джалилов признан виновным в убийстве турецкого инженера Алтана Гюнгёра.

Подозреваемого задержали в Астрахани и этапировали в Оренбург. В процессе допросов Джалилов признался в совершении убийства и показал место преступления. В ходе возникшей между мужчинами ссоры Джалилов нанес мужчине ножом множественные ранения. Закопав тело, он скрылся с места преступления, покинув пределы Оренбургской области.

Согласно приговору суда, азербайджанец приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.