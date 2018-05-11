В Огузе без вести пропала молодая женщина - ФОТО

Огуз. 11 мая. REPORT.AZ/ В Огузском районе без вести пропала 23-летняя женщина.

Как сообщает местное бюро Report, 6 мая Лале Тельман гызы Небили 1995 г.р. ушла из дома и не вернулась. Ее брат Сахиб Набиев сообщил, что Лале 6 лет назад вышла замуж и переехала в село Джалут. Женщина в последний раз вышла из дома с целью навестить дом своего отца, ее проводил тесть. Но она вместо села Ашагы Кюнгют поехала в Шеки.

По дороге, встретив знакомую, она призналась, что из-за болезни не хочет возвращаться домой. После этого Небили ушла в неизвестном направлении.

В последний раз ее видели на Шекинском рынке. Как объяснил Сахиб Набиев, его сестра страдает редкой болезнью, которая сопровождается острой болью. Это породило у девушки нервное расстройство. У девушки осталась 4-летняя дочь. Родственники просят, всех кто видел Небили, сообщить по телефону: +994 55 4746409