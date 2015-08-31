В одном из отделений полиции в Азербайджане выявлены недостатки ​

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Члены национальной превентивной группы (НПГ) омбудсмена провели плановый визит без предупреждения в камеры предварительного заключения (КПЗ) Горанбойского районного отделения полиции. Об этом Report сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

Целью визита было исследование условий и поведения в КПЗ, изучение состояния обеспечения закона "Об обеспечении прав и свобод лиц в местах лишения свободы" и обеспечения прав лиц, заключенных в форме, соответствующей внутренним правилам дисциплины камер предварительного заключения, а также изучение состояния ведения документации.

В ходе визита был осуществлен просмотр соответствующих камер КПЗ в целях изучения условий, проверено питание, обеспечение питьевой, горячей и холодной водой, медицинское обслуживание, прогулки, встречи и телефонные переговоры, документация в связи с выходом из камер и посылками.

Члены НПГ индивидуально приняли пять человек, содержащихся в административном порядке, провели в ними по отдельности беседы. Содержащиеся в КПЗ лица на условие и обращение не жаловались, им были разъяснены их права и полномочия омбудсмена, даны юридические консультации.

Руководству учреждения были даны соответствующие рекомендации по усовершенствованию ведения документации в соответствии с законодательством, в том числе внутренним правилам дисциплины камер предварительного заключения, и по устранению недостатков.