В Нижнем Новгороде пассажир такси зарезал азербайджанца-водителя

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Нижнем Новгороде убит уроженец Азербайджана - таксист Эльшан Исаев, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Само убийство произошло в ночь с 26 до 27 марта, когда пассажир воткнул нож в горло водителю и скрылся с места происшествия. В результате атаки таксист получил серьезное ранение, от которого скончался в больнице.

У Э. Исаева остались две дочери, которые в ближайшее время вместе с матерью приедут в Азербайджан.

Преступник оставил на месте происшествия сумку с документами. На пассажирском кресле сотрудники полиции нашли справку о недавнем освобождении убийцы из тюрьмы.

По факту убийства таксиста возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи Следственного комитета совместно с оперативными сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лица, совершившего данное преступление.