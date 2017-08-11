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    В Нефтчале 8-летний ребенок отравился лекарством

    Инцидент произошел в селе Гачагкенд

    Нефтчала. 11 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчале отравился малолетний ребенок.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Гачагкенд. 8-летняя жительница села Вазифа Вусал гызы Раджабли по незнанию проглотила несколько таблеток, лежащих на столе. Малолетняя девочка была доставлена родственниками в Сальянскую районную центральную больницу. После оказания первой медпомощи она была размещена в реанимационном отделении. Сообщается, что ее состояние тяжелое.

    Факт расследуется.

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