В настоящее время более 5 тыс. заключенных носят электронные браслеты

В настоящее время более 5000 человек, приговоренных к альтернативным наказаниям, включая вид наказания в виде ограничения свободы, носят электронные браслеты, и находятся под непрерывным контролем.

В настоящее время более 5000 человек, приговоренных к альтернативным наказаниям, включая вид наказания в виде ограничения свободы, носят электронные браслеты, и находятся под непрерывным контролем.

Как сообщает Report, об этом было сказано на совещании Министерства юстиции, посвященном предстоящим задачам по совершенствованию деятельности службы пробации.

Министр юстиции Фикрет Мамедов сказал, что многие деяния декриминализованы, установлен новый вид наказания - ограничение свободы, учрежден институт пробации.

Наряду с проделанной работой, министр обратил внимание на необходимость совершенствования деятельности службы пробации в соответствии с современными вызовами, устранения имеющихся недостатков, и коснулся строгих дисциплинарных мер, принимаемых в отношении сотрудников, допускающих нарушения при исполнении служебных обязанностей. В целях эффективной организации работы, укрепления дисциплины и повышения чувства ответственности работников министерством создана группа мониторинга.