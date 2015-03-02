​В Москве задержан азербайджанец, подозреваемый в торговле холодным оружием

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО задержали 44-летнего уроженца Азербайджана, который незаконно продавал охотничьи ножи в одном из магазинов Москвы, передает Report.

“Мы совершили проверочную закупку этих ножей. Сертификатов на них не было. Экспертиза показала, что это холодное оружие, к тому же китайская подделка без всякой сопроводительной документации”, — сообщил сотрудник уголовного розыска УВД по СВАО Александр Гришин.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Следствие продолжается. Устанавливается круг их клиентов.