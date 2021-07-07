В Москве задержали блогера Гусейна Гасанова

Водитель Lamborghini в Москве отказался от медицинского освидетельствования на опьянение и в связи с этим получил административный протокол, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

Водитель Lamborghini в Москве отказался от медицинского освидетельствования на опьянение и в связи с этим получил административный протокол, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

Как передает Report, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об известном блогере Гусейне Гасанове, у которого более 17 миллионов подписчиков в Instagram. Официально имя водителя не раскрывается.

"Примерно в 21.30 в 4-м Сетуньском проезде у дома 20 сотрудниками был остановлен автомобиль Lamborghini Urus под управлением 27-летнего жителя столицы", - сказал Васенин.

При проверке документов сотрудники ГИБДД посчитали, что водитель нетрезв: ему предложили пройти процедуру медосвидетельствования, но он отказался.

На мужчину составили административный материал по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".