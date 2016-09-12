В Москве арестованы шестеро азербайджанцев, подозреваемых в похищении родственника бизнесмена

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Шестеро подозреваемых в похищении человека в Москве для вымогательства у его матери 300 тысяч долларов арестованы.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Сотрудники уголовного розыска при поддержке спецназа "Рысь" задержали в Москве шестерых членов этнической преступной группы, подозреваемых в вымогательствах, похищениях людей и разбойных нападениях.

По данным СК, в августе группа подозреваемых в районе Востряковского проезда в Москве похитила родственника предпринимателя. Мужчина был избит, против воли усажен в автомобиль и вывезен в Московскую область. Свободу человека правонарушители - выходцы из Азербайджана в возрасте от 27 до 54 лет - оценили в 300 тысяч долларов США, дав некоторое количество дней матери похищенного на сбор требуемой суммы

В сентябре их задержали, а похищенного освободили.

Шесть человек в возрасте подозреваются в совершении преступлений по статьям УК России "Похищение человека", "Вымогательство".