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Пожар в жилом доме в Хырдалане потушен, причина происшествия известна

Пожар в жилом доме в Хырдалане потушен, причина происшествия известна В одном из зданий жилого комплекса в городе Хырдалане произошел взрыв.
Происшествия
16 августа 2022 г. 01:41
Пожар в жилом доме в Хырдалане потушен, причина происшествия известна

Пожар в гараже жилого дома в Хырдалане потушен.

Как передает Report, прибывшего на место происшествия, причиной инцидента стало короткое замыкание в электрощитке здания.

К инциденту были привлечены подразделения пожарной охраны МЧС, жители эвакуированы в безопасную зону.

Пожар был потушен в течение 15 минут, после чего жители вернулись в свои дома. Во время пожара никто не пострадал.

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В одном из зданий жилого комплекса в городе Хырдалане произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на Oxu.Az, по предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность в электроснабжении одного из зданий комплекса.

На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны МЧС, жильцы были эвакуированы.

Информации о пострадавших пока нет.

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Версия на азербайджанском языке Фото Xırdalanda yaşayış binasında yanğın söndürülüb, hadisənin səbəbi məlum olub

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