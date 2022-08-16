Пожар в жилом доме в Хырдалане потушен, причина происшествия известна

Пожар в гараже жилого дома в Хырдалане потушен.
Как передает Report, прибывшего на место происшествия, причиной инцидента стало короткое замыкание в электрощитке здания.
К инциденту были привлечены подразделения пожарной охраны МЧС, жители эвакуированы в безопасную зону.
Пожар был потушен в течение 15 минут, после чего жители вернулись в свои дома. Во время пожара никто не пострадал.
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В одном из зданий жилого комплекса в городе Хырдалане произошел взрыв.
Как передает Report со ссылкой на Oxu.Az, по предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность в электроснабжении одного из зданий комплекса.
На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны МЧС, жильцы были эвакуированы.
Информации о пострадавших пока нет.