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    В Мингячевире в ходе рейда оштрафовано около 20 водителей - ФОТО

    В отношении нарушивших правила владельцев автомобилей составлены административные протоколы© Report.az

    Мингячевир. 9 мая. REPORT.AZ/ В ходе проведенного в городе Мингячевир рейда было оштрафовано около 20 водителей.

    Как передает ширванское бюро Report, во время проверок, проведенных сотрудниками отделения государственной дорожной полиции Мингячевирского городского отдела полиции, были установлены 2 водителя, управляющие неисправными автобусами, 1 водитель без водительских прав и 10 водителей, не использующих ремень безопасности.

    В отношении нарушивших правила владельцев автомобилей составлены административные протоколы. Начальник отделения Мингячевинской ГДП Бейлер Баширли отметил, что в городе имеются безответственные водители, в отношении которых принимаются меры. Начальник отделения также сделал серьезное предупреждение водителям транспортных средств, двигающихся по 8-й маршрутной линии. Признанные не подходящими для пассажирских перевозок автобусы были сняты с линии.

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