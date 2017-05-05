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    В Мингячевире сотрудник полиции попал в аварию

    По факту начато расследование

    Мингячевир. 5 мая. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир сотрудник полиции попал в аварию.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Гейдара Алиева.

    Так, водитель автомобиля марки "ВАЗ-21099" потерял управление и врезался в автомобиль марки "ВАЗ-2107", управляемый Туралом Джалил оглу Казымовым. В итоге Т. Казымов, получивший ранения различной степени тяжести, был помещен в центральную городскую больницу Мингячевира.

    Отметим, что Т. Казымов - сотрудник ГУП Мингячевира. Он ведет службу по обеспечению движения пешеходов на территории, где произошла авария.

    По факту начато расследование.

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