В Мингячевире пытавший разнять дерущихся получил ранение

В Мингячевире произошла поножовщина.

Как передает Report, инцидент был зарегистрирован 3 марта в районе 02:00 на улице У.Гаджибекова.

Неизвестные устроили драку с Туралом Азизовым 1987 г.р. Гумбат Ахмедов 1994 г.р. решил вмешаться и разнять дерущихся. В результате неизвестный или неизвестные нанесли Г.Ахмедову ножевое ранение в область живота, а Т.Азизову – пять ножевых ранений. Пострадавшие были доставлены в Мингячевирскую городскую центральную больницу.

По факту в Мингячевирском городском отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 126.1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК АР. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для поимки совершивших преступление лиц.