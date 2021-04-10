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В Мингячевире оштрафованы организаторы свадьбы

В Мингячевире оштрафованы организаторы свадьбы Полицейские приняли соответствующие законные меры в отношении организаторов
Происшествия
10 апреля 2021 г. 17:35
В Мингячевире оштрафованы организаторы свадьбы

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции, было выявлено проведение в ресторане "Чинар" свадебной церемонии, сопровождавшейся нарушением санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, было установлено, что несмотря на предварительное предупреждение, сделанное владельцу объекта Рашаду Баширову, он организовал свадебную церемонию с массовым участием людей.

Полицейские приняли соответствующие законные меры в отношении организаторов и участников церемонии, обслуживающего персонала, материалы в отношении владельца ресторана Р. Баширова направлены в суд для дачи правовой оценки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə restoranda toy edənlər cərimələnib

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