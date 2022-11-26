В Мингячевире бывший осужденный задержан за хранение огнестрельного оружия

В Мингячевире бывший осужденный задержан за хранение огнестрельного оружия.

В Мингячевире бывший осужденный задержан за хранение огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в Мингячевирское РУП поступила информацию о мужчине, хранящем огнестрельное оружие.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать ранее четырежды судимого Эльдениза Алиева. При личном досмотре в принадлежащем ему целлофановом пакета были обнаружены и изъяты автомат Калашникова и 10 патронов. Э.Алиев признался, что нашел автомат и патроны некоторое время назад, однако решил не сдавать их полиции.

В ходе предварительного следствия было установлено, что задержанный намеревался продать оружие.

В Мингячевирском РУП возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.