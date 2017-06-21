В Мингячевире поспорившая с мужем беременная женщина бросилась под автомобиль - ОБНОВЛЕНО

Мингячевир. 21 июня. REPORT.AZ/ В Мингячевире поспорившая с мужем беременная женщина пыталась совершить суицид, бросившись под движущийся автомобиль.

Как сообщает ширванское бюро Report, поспорив с мужем, проживающая в доме по улице Самух Гюнель Гюльоглан гызы Мамедова 1993 г.р. выбежала на улицу и бросилась под управляемый Эйвазом Абдулла оглу Абдуллаевым автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером 10-BT-148. Женщина сразу же была доставлена в больницу.

По факту ведется расследование.

***18:02

Мингячевир. 21 июня. REPORT.AZ/ В Мингячевире беременная женщина пыталась совершить суицид, бросившись под машину.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Самух.

Проживающая в доме по указанной улице Гюнель Гюльоглан гызы Мамедова 1993 г.р. была помещена в Мингячевирскую городскую больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщили местному бюро Report в больнице, выяснилось, что женщина беременна: "Получившая во время дорожно-транспортного происшествия травмы Гюнель Мамедова заявила лечащему врачу, что хотела умереть и поэтому бросилась под движущийся автомобиль".

По факту ведется расследование.