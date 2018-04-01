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    В Мингячевире 6-летнего ребенка сбил автомобиль

    Инцидент произошел напротив со школой № 1

    Мингячевир. 1 апреля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир малолетнего ребенка сбила машина.

    Как передает Ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Н.Нариманова города, напротив со школой № 1.

    По предварительным данным, автомобиль марки ВАЗ-2106 сбил Яхьяева Али Заур оглы, 2011-го года рождения, который хотел перейти  дорогу. Раненый был доставлен в больницу под присмотром водителя.

    Ребенок проживает на территории, где произошла авария, в здании № 45.

    По факту ведется расследование.

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