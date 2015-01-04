В Мексике активизировался вулкан Колима

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Мексиканский вулкан Колима активизировался, выбросив столб пепла и дыма на высоту до трех километров. Уже зафиксировано падение пепла в городе Сьюдад-Гусман, ожидается, что пепел может выпасть еще в нескольких населенных пунктах, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Местные власти рекомендуют жителям близлежащих городов не выходить без особой нужды на улицу, а также закрывать лицо влажной тканью во избежание попадания пепла в дыхательные пути.

Добавим, природный колосс, высота которого составляет около 4 тыс. метров над уровнем моря, находится в состоянии активности уже более 500 лет. Он часто напоминает о себе, извергая раскаленные продукты вулканической активности и облака пепла. Вулкан Колима, расположенный в одноименном штате на тихоокеанском побережье Мексики, является наиболее активным вулканом в стране — с 1576 года он извергался более 40 раз.

Последнее его сильное извержение было зафиксировано 8 июня 2005 года. Тогда выброшенный пепел поднялся на высоту 5 км. Власти решили эвакуировать людей из расположенных вблизи деревень.