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ГДП: В медучреждения за пределами районов и городов можно обратиться по медсправке

В медучреждения за пределами районов и городов можно будет обратиться

При возникновении необходимости посещения медучреждения за пределами района и города, это можно будет сделать на основании соответствующей справки. 

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев. 

"По возвращении необходимо иметь на руках медицинскую справку от врача, принявшего пациента. Эти лица смогут вернуться в соответствии со справкой от врача. В справке будет отмечено время пребывания на приеме. Эту справку нужно будет предъявить на карантинном посту", - отметил он.

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