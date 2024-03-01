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В массовом захоронении в Ходжалы найдены останки еще 5 человек

В массовом захоронении в Ходжалы найдены останки еще 5 человек В обнаруженном в Ходжалы массовом захоронении сегодня найдены останки еще пяти человек.
Происшествия
1 марта 2024 г. 12:48
В массовом захоронении в Ходжалы найдены останки еще 5 человек

В обнаруженном в Ходжалы массовом захоронении сегодня найдены останки еще пяти человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Таким образом, число людей, останки которых до сих пор обнаружены в массовом захоронении вблизи бывшей ковровой фабрики, достигло 10 (из них двое малолетних).

Найденные фрагменты костей были изъяты надлежащим образом для проведения экспертиз и лабораторных исследований, выполнены все необходимые процессуальные действия, отмечается в сообщении.

В настоящее время продолжается осмотр территории с целью полного выявления захороненных здесь человеческих останков.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на английском языке Remains of five more people found from mass grave in Khojaly
Версия на азербайджанском языке Xocalıda kütləvi məzarlıqdan daha beş nəfərin qalıqları tapılıb

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