В массовом захоронении в Ходжалы найдены останки еще 5 человек

В обнаруженном в Ходжалы массовом захоронении сегодня найдены останки еще пяти человек.

В обнаруженном в Ходжалы массовом захоронении сегодня найдены останки еще пяти человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Таким образом, число людей, останки которых до сих пор обнаружены в массовом захоронении вблизи бывшей ковровой фабрики, достигло 10 (из них двое малолетних).

Найденные фрагменты костей были изъяты надлежащим образом для проведения экспертиз и лабораторных исследований, выполнены все необходимые процессуальные действия, отмечается в сообщении.

В настоящее время продолжается осмотр территории с целью полного выявления захороненных здесь человеческих останков.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.