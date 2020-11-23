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В Масаллы больного COVID-19 задержали при продаже мяса

В Масаллы больного COVID-19 задержали при продаже мяса Жителю поселка Аркиван Масаллинского района Мосуму Кязимову было назначено лечение на дому
Происшествия
23 ноября 2020 г. 12:40
В Масаллы больного COVID-19 задержали при продаже мяса
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Сотрудниками отдела полиции Масаллинского района (РОП) было установлено, что житель района, заразившийся инфекцией COVID-19, покинул место жительства и находится на своем рабочем месте в магазине по продаже мяса.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, жителю поселка Аркиван Масаллинского района Мосуму Кязимову в связи с положительным результатом теста на COVID-19 было назначено лечение в домашних условиях, ему было поручено следовать правилам и не покидать место жительства.

Однако сотрудники Масаллинского РОП установили, что М.Кязимов покинул место жительства и находится в мясном магазине в поселке Аркиван.

Согласно предусмотренным правилам, сотрудники полиции на машине скорой помощи доставили М.Кязымова обратно в его дом. Магазин был закрыт.

С М.Кязимовым, который является носителем инфекции COVID-19, были проведены профилактические беседы, доведено до сведения, что его действия опасны для жизни и здоровья других лиц.

Для дачи правовой оценки действию, совершенному данным лицом, в следственном отделе Масаллинского РОП проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirus xəstəsi ət satarkən yaxalandı

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