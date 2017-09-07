В Лянкяране между воспитанниками детдома произошла поножовщина

Лянкяран. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Лянкяране вечером произошла поножовщина.

Как сообщает южное бюро Report, 16-летний Абдуллаев Эмиль Тофик оглу был ранен ножом проживающим с ним в одном воспитательном учреждении юношей по имени Сейран. Получивший колото-резаную рану в область живота Э. Абдуллаев был незамедлительно доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу. Состояние прооперированного стабильное.

Подозреваемый в совершении преступления передан следствию. Причины инцидента пока не установлены.