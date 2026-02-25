Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Лянкяране задержан лжежурналист, вымогавший деньги у предпринимателей

    Происшествия
    • 25 февраля, 2026
    • 16:26
    В Лянкяране задержан лжежурналист, вымогавший деньги у предпринимателей

    В Лянкяране задержан Шахрияр Гасанзаде, выдававший себя за сотрудника телеканала и вымогавший деньги у представителей бизнеса под угрозой распространения компрометирующих материалов.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, он связывался с ответственными лицами различных предприятий и организаций, утверждая, что якобы подготовил репортаж, способный нанести ущерб их деловой репутации.

    В обмен на неразглашение этих материалов по телевидению и в социальных сетях злоумышленник требовал различные суммы денег.

    В МВД отметили, что расследование по факту противоправных действий Гасанзаде продолжается.

