В Лянкяране задержан лжежурналист, вымогавший деньги у предпринимателей
Происшествия
- 25 февраля, 2026
- 16:26
В Лянкяране задержан Шахрияр Гасанзаде, выдававший себя за сотрудника телеканала и вымогавший деньги у представителей бизнеса под угрозой распространения компрометирующих материалов.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, он связывался с ответственными лицами различных предприятий и организаций, утверждая, что якобы подготовил репортаж, способный нанести ущерб их деловой репутации.
В обмен на неразглашение этих материалов по телевидению и в социальных сетях злоумышленник требовал различные суммы денег.
В МВД отметили, что расследование по факту противоправных действий Гасанзаде продолжается.
