В Лянкяране задержан лжежурналист, вымогавший деньги у предпринимателей

В Лянкяране задержан Шахрияр Гасанзаде, выдававший себя за сотрудника телеканала и вымогавший деньги у представителей бизнеса под угрозой распространения компрометирующих материалов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, он связывался с ответственными лицами различных предприятий и организаций, утверждая, что якобы подготовил репортаж, способный нанести ущерб их деловой репутации.

В обмен на неразглашение этих материалов по телевидению и в социальных сетях злоумышленник требовал различные суммы денег.

В МВД отметили, что расследование по факту противоправных действий Гасанзаде продолжается.