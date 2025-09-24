В Лянкяране уволили сотрудника школы за избиение ученика и уборщицы

В Лянкаране уволили сотрудника школы, применившего физическую силу к ученику и уборщице.

Как сообщили Report в Лянкяран-Астаринском региональном управлении образования, внутреннее расследование подтвердило факт применения силы со стороны организатора внешкольной работы средней школы имени М. Гараева села Зовля Гурбана Садыгова.

В апреле с ним был расторгнут трудовой договор.

В Лянкяранской региональной группе МВД уточнили, что по обращению сторон 14 марта было проведено расследование, назначены экспертизы и предприняты процессуальные действия. С учетом отсутствия жалоб и требований, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Отметим, что кадры инцидента ранее распространились в социальных сетях.