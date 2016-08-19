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    В Лянкяране произошло ДТП, водитель тяжело ранен - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло ДТП. Перевернулся автомобиль, водитель получил тяжелое ранение.

    Как сообщает южное бюро Report, авария произошла в районном селе Вильван.

    В результате ДТП перевернулся автомобиль марки "BMW", за рулем которого находился 33-летний Мамедов Хаял Ширгасым оглу. Причиной аварии стала высокая скорость. Находившиеся в момент аварии в машине пассажиры получили легкие ранения, а водитель был помещен в реанимационное отделение Лянкяранской районной центральной больницы с тяжелыми травмами. По словам врачей, он получил черепно-мозговую травму. Одному из пассажиров оказана амбулаторная помощь.

    По факту ведется расследование.

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