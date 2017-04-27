В Лянкяране покончил с собой отец двоих детей

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе повесился 38-летний мужчина.

Как передает южное бюро Report, суицид совершен в селе Ширинсу.

Житель села Джаниев Гурбан Алигейдар оглу 1979 г.р. повесился ночью в своем доме. Члены семьи узнали о случившемся утром. Сообщается, что у занимавшегося рыболовством отца двоих детей Г. Джаниева не было каких-либо проблем. Причины самоубийства пока неизвестны.

По факту Лянкяранской районной прокуратурой ведется расследование.