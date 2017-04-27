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    В Лянкяране покончил с собой отец двоих детей

    По факту ведется расследование

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе повесился 38-летний мужчина.

    Как передает южное бюро Report, суицид совершен в селе Ширинсу.

    Житель села Джаниев Гурбан Алигейдар оглу 1979 г.р. повесился ночью в своем доме. Члены семьи узнали о случившемся утром. Сообщается, что у занимавшегося рыболовством отца двоих детей Г. Джаниева не было каких-либо проблем. Причины самоубийства пока неизвестны.

    По факту Лянкяранской районной прокуратурой ведется расследование.

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