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В Лянкяране пациентка умерла после кесарева сечения

В Лянкяране пациентка умерла после кесарева сечения По факту ведется разбирательство
Происшествия
26 мая 2021 г. 11:04
В Лянкяране пациентка умерла после кесарева сечения
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В Лянкяране пациентка умерла после кесарева сечения.

Как передает Южный центр Report, инцидент произошел сегодня утром.

Жительница села Худжу Лерикского района Фарида Ильяс гызы Ягубзаде 1993 г.р. 25 мая утром была размещена в родильное отделение Лянкяранской центральной районной больницы. Вечером была выполнена операция кесарева сечения, на свет появилась девочка.

Через некоторое время состояние пациентки ухудшилось, возникла одышка, Ф.Ягубзаде была прооперирована повторно. Утром 26 мая она скончалась.

Родственники Ф.Ягубзаде утверждают, что она стала жертвой врачебной халатности.

У Ф.Ягубзаде помимо новорожденного ребенка остались 5-летний сын и 4-летняя дочка. Второго ребенка она также родила с помощью кесарева сечения.

Тело покойной было передано в Лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии для проведения обследования.

По факту ведется разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda ana qeysəriyyə əməliyyatından sonra ölüb

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