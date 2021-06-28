В Лянкяране 17-летний водитель съехал в канал

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Вилван.
Водитель автомобиля марки "Лада Приора" потерял управление, и транспортное средство съехало в дренажный канал на обочине дороги.
На место происшествия прибыли спасатели МЧС, которые извлекли из транспортного средства трех человек – 17-летнего Турана Тураб оглу Агаева, его сверстника Эльгюна Рауф оглу Самедова и 16-летнего Сабухи Нураддина оглу Тахирзаде.
Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Ленкоранского района.
По предварительным данным, за рулем автомобиля находится Т.Агаев. Он получил переломы и был помещен в реанимацию.
По факту ведется расследование.