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В Лянкяране 17-летний водитель съехал в канал

В Лянкяране 17-летний водитель съехал в канал В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие
Происшествия
28 июня 2021 г. 00:33
В Лянкяране 17-летний водитель съехал в канал

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Вилван.

Водитель автомобиля марки "Лада Приора" потерял управление, и транспортное средство съехало в дренажный канал на обочине дороги.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС, которые извлекли из транспортного средства трех человек – 17-летнего Турана Тураб оглу Агаева, его сверстника Эльгюна Рауф оглу Самедова и 16-летнего Сабухи Нураддина оглу Тахирзаде.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Ленкоранского района.

По предварительным данным, за рулем автомобиля находится Т.Агаев. Он получил переломы и был помещен в реанимацию.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda 17 yaşlı gənc avtomobili kanala aşırdı, xəsarət alanlar var

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