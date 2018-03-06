В лесах Джалилабада нашли тело молодого человека, которого убили 3 дня назад - ФОТО

Джалилабад. 6 марта. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности гибели 21-летнего жителя села Мусалы, Сируза Ильхама оглы Насирова, тело которого было найдено на территории села Лекин Джалилабадского района Азербайджанской Республики.

Как сообщает местное бюро Report, молодой человек пока по неустановленным причинам покинул свой дом 2 марта в 22:00.

С тех пор семья не имела о нем каких –либо вестей, и решила обратиться в Управление полиции Джалилабадского района.

Сегодня жители соседней деревни Лекин, обнаружили тело мужчины в лесистой местности, когда пасли скота и сообщили об этом в полицию. Тело было передано в Джалилабадское отделение Союза судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

О том, как и при каких условиях был убит мужчина пока не сообщается.

По предварительным данным, тело мужчины 3 дня пролежало в лесу. 21-летний Насиров был помолвлен. В связи с фактом преступления ведется расследование.