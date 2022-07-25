В Лачыне перевернулся зерноуборочный комбайн, два человека погибли

В Лачынском районе перевернулся зерноуборочный комбайн, два человека погибли.

В Лачынском районе перевернулся зерноуборочный комбайн, два человека погибли.

По полученной Report информации, инцидент был зафиксирован 24 июля около 19:30 на территории села Гюлабирд.

Перевернулся работавший на поле зерноуборочный комбайн марки "Claas-630", за рулем которого находился житель Геранбойского района Мушфиг Алиев, 1969 года рождения. В результате, находившиеся в кабине транспортного средства житель города Гянджа Кязым Аббасов, 1990 года рождения, и житель Самухского района Юсиф Абишов, 1979 года рождения, погибли на месте, М.Алиев получил различные телесные повреждения.

По факту заведено дело по статье 263.3 Уголовного кодекса АР (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ведется следствие.