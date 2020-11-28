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В Кюрдамире задержан работавший в аптеке больной COVID-19

В Кюрдамире задержан работавший в аптеке больной COVID-19 Он был задержан сотрудниками полиции на месте работы в ветеринарной аптеке и доставлен домой в сопровождении врачей
Происшествия
28 ноября 2020 г. 13:45
В Кюрдамире задержан работавший в аптеке больной COVID-19

В результате соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского районного отдела полиции, стало известно, что больной коронавирусом покинул место жительства и занимается продажей в районной ветеринарной аптеке.

Как передает Верхнеширванское бюро Report, жителю города Кюрдамир Назиму Рагимову было назначено лечение в домашних условиях в связи с положительным ответом теста на COVID-19, объяснены правила и поручено следовать поставленным требованиям.

Рагимов Назим нарушил правила и покинул дом, чтобы заниматься продажей в районной ветеринарной аптеке, создав реальную угрозу для здоровья других людей.

Он был задержан сотрудниками полиции на месте работы в ветеринарной аптеке и доставлен домой в сопровождении врачей.

В Кюрдамирском РОП на Н.Рагимова заведено уголовное дело по соответствующей статье, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Aptekdə çalışan COVID-19 xəstəsi barəsində cinayət işi açıldı

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