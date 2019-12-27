В Кюрдамире во время детского новогоднего праздника провалился пол в зале

В Кюрдамирском районе во время празднования Нового года в доме фольклора провалился пол в зале, где собрались маленькие дети, для которых было организовано это мероприятие.

Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, неприятный случай произошел в селе Хырдапай.

Пострадавших в результате инцидента нет, однако дети были немедленно выведены из помещения.

Отметим, что дом фольклора села Хырдапай был отремонтирован в 2013 году. По предварительной информации, к обрушению пола в зале привел некачественный ремонт.