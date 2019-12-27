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В Кюрдамире во время детского новогоднего праздника провалился пол в зале

В Кюрдамире во время детского новогоднего праздника провалился пол в з

В Кюрдамирском районе во время празднования Нового года в доме фольклора провалился пол в зале, где собрались маленькие дети, для которых было организовано это мероприятие. 

Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, неприятный случай произошел в селе Хырдапай. 

Пострадавших в результате инцидента нет, однако дети были немедленно выведены из помещения.

Отметим, что дом фольклора села Хырдапай был отремонтирован в 2013 году. По предварительной информации, к обрушению пола в зале привел некачественный ремонт.

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