В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

В городе Кюрдамир произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

В городе Кюрдамир произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как передает верхнеширванское бюро Report , инцидент зафиксирован на Бакинском проспекте.

Согласно информации, столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ-2107", за рулем которых находились житель села Аршали Мубариз Озбек оглу Мамедов, 1962 года рождения, и житель села Хыныслы Низами Дедехан оглу Мамедов, 1962 года рождения.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили один из водителей, М.Мамедов и пассажирка Айгюнь Юсиф гызы Алиева, 1992 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.