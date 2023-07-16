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В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие В городе Кюрдамир произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Происшествия
16 июля 2023 г. 11:03
В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

В городе Кюрдамир произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как передает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на Бакинском проспекте.

Согласно информации, столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ-2107", за рулем которых находились житель села Аршали Мубариз Озбек оглу Мамедов, 1962 года рождения, и житель села Хыныслы Низами Дедехан оглу Мамедов, 1962 года рождения.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили один из водителей, М.Мамедов и пассажирка Айгюнь Юсиф гызы Алиева, 1992 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var

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