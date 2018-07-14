В Кюрдамире произошло ДТП, два человека получили ранения

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека.

Как сообщает центральноаранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию села Сыргылы.

Таким образом, автомобиль марки "Toyota Land Cruiser" с государственным регистрационным номером "24-FR-363" столкнулся с автомобилем марки Жигули ВАЗ-2106. В результате, водитель Тойоты и его пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые доставлены в Центральную больницу Кюрдамирского района.

По факту ведется расследование.