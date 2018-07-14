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    В Кюрдамире произошло ДТП, два человека получили ранения

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека.

    Как сообщает центральноаранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию села Сыргылы.

    Таким образом, автомобиль марки "Toyota Land Cruiser" с государственным регистрационным номером "24-FR-363" столкнулся с автомобилем марки Жигули ВАЗ-2106. В результате, водитель Тойоты и его пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Раненые доставлены в Центральную больницу Кюрдамирского района.

    По факту ведется расследование.

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