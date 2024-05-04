Министр экономики Франции сбил велосипедиста в Париже

В Париже глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста.

В Париже глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на издание Figaro.

По данным СМИ, инцидент произошел накануне в шестом округе Парижа, когда министр возвращался домой за рулем личного автомобиля. Перед ним внезапно на дорогу выскочил велосипедист и Ле Мэр не успел затормозить и сбил его.

Как уточнил источник, велосипедист попытался пересечь дорогу на красный свет. Врачи госпитализировали пострадавшего. В клинике у него диагностировали ушиб надбровной дуги и травму головы.

По данным газеты, министр не пострадал, однако ему пришлось сдать тесты на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ, результаты которых оказались отрицательными.