О нас

Министр экономики Франции сбил велосипедиста в Париже

Министр экономики Франции сбил велосипедиста в Париже В Париже глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста.
Происшествия
4 мая 2024 г. 16:09
Министр экономики Франции сбил велосипедиста в Париже

В Париже глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на издание Figaro.

По данным СМИ, инцидент произошел накануне в шестом округе Парижа, когда министр возвращался домой за рулем личного автомобиля. Перед ним внезапно на дорогу выскочил велосипедист и Ле Мэр не успел затормозить и сбил его.

Как уточнил источник, велосипедист попытался пересечь дорогу на красный свет. Врачи госпитализировали пострадавшего. В клинике у него диагностировали ушиб надбровной дуги и травму головы.

По данным газеты, министр не пострадал, однако ему пришлось сдать тесты на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ, результаты которых оказались отрицательными.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Маштаге задержан подозреваемый в убийстве односельчанина
В Маштаге задержан подозреваемый в убийстве односельчанина
4 мая 2024 г. 15:22
В Товузе произошло землетрясение
В Товузе произошло землетрясение
4 мая 2024 г. 14:33
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
4 мая 2024 г. 11:39
Дорожная полиция призвала автомобилистов внести вклад в защиту атмосферы от загрязнения
Дорожная полиция призвала автомобилистов внести вклад в защиту атмосферы от загрязнения
4 мая 2024 г. 11:33
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
4 мая 2024 г. 10:35
В Бейлагане приняты меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
В Бейлагане приняты меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
4 мая 2024 г. 09:00
В ДТП в Хазарском районе Баку пострадал 23-летний парень
В ДТП в Хазарском районе Баку пострадал 23-летний парень
4 мая 2024 г. 07:04
В Хатаинском районе Баку 13-летний мальчик получил травмы при наезде автомобиля
В Хатаинском районе Баку 13-летний мальчик получил травмы при наезде автомобиля
4 мая 2024 г. 05:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi