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Дорожная полиция призвала автомобилистов внести вклад в защиту атмосферы от загрязнения

Дорожная полиция призвала автомобилистов внести вклад в защиту атмосферы от загрязнения Дорожная полиция призвала автомобилистов поддерживать автомобили в исправном состоянии для защиты атмосферы от чрезмерного загрязнения.
Происшествия
4 мая 2024 г. 11:33
Дорожная полиция призвала автомобилистов внести вклад в защиту атмосферы от загрязнения

Дорожная полиция призвала автомобилистов поддерживать автомобили в исправном состоянии для защиты атмосферы от чрезмерного загрязнения.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГДП) к гражданам.

"В наше время экологическая безопасность остается одной из актуальных и глобальных проблем. Большое влияние на загрязнение атмосферы оказывает растущее изо дня в день число транспортных средств.

В мире, также как и в Азербайджане автотранспортные средства, работающие на двигателях внутреннего сгорания, остаются главным источником загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в загрязнении воздуха составляет 80 процентов.

По оценкам, в нашей стране количество вредных веществ, выбрасываемых автотранспортом в атмосферу за год составляет около 700 тыс. тонн", - говорится в обращении.

Главное управление ГДП также призвало владельцев транспортных средств, водителей, а также руководство автотранспортных предприятий поддерживать автомобили в исправном состоянии, приводить состав выхлопных газов в соответствие с нормами.

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Версия на азербайджанском языке DYP atmosferin çirklənməsinin qarşısının alınması məqsədilə sürücülərə müraciət edib

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