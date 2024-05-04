Дорожная полиция призвала автомобилистов внести вклад в защиту атмосферы от загрязнения

Дорожная полиция призвала автомобилистов поддерживать автомобили в исправном состоянии для защиты атмосферы от чрезмерного загрязнения.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГДП) к гражданам.
"В наше время экологическая безопасность остается одной из актуальных и глобальных проблем. Большое влияние на загрязнение атмосферы оказывает растущее изо дня в день число транспортных средств.
В мире, также как и в Азербайджане автотранспортные средства, работающие на двигателях внутреннего сгорания, остаются главным источником загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в загрязнении воздуха составляет 80 процентов.
По оценкам, в нашей стране количество вредных веществ, выбрасываемых автотранспортом в атмосферу за год составляет около 700 тыс. тонн", - говорится в обращении.
Главное управление ГДП также призвало владельцев транспортных средств, водителей, а также руководство автотранспортных предприятий поддерживать автомобили в исправном состоянии, приводить состав выхлопных газов в соответствие с нормами.