В Маштаге задержан подозреваемый в убийстве односельчанина

Сегодня сотрудниками Сабунчинского районного отдела полиции был задержан подозреваемый в убийстве житель поселка Маштага Рашид Бабаев (1966 г.р.).

Сегодня сотрудниками Сабунчинского районного отдела полиции был задержан подозреваемый в убийстве житель поселка Маштага Рашид Бабаев (1966 г.р.).

Об этом сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, Р.Бабаев подозревается в убийстве другого жителя поселка Романа Аскерова (1974 г.р.), который 3 мая был госпитализирован с колото-резаными ранами, а сегодня скончался в больнице.

По данным ведомства, подозреваемый был ранее судим за преступления, связанные с наркотиками.