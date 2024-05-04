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В Маштаге задержан подозреваемый в убийстве односельчанина

В Маштаге задержан подозреваемый в убийстве односельчанина Сегодня сотрудниками Сабунчинского районного отдела полиции был задержан подозреваемый в убийстве житель поселка Маштага Рашид Бабаев (1966 г.р.).
Происшествия
4 мая 2024 г. 15:22
В Маштаге задержан подозреваемый в убийстве односельчанина

Сегодня сотрудниками Сабунчинского районного отдела полиции был задержан подозреваемый в убийстве житель поселка Маштага Рашид Бабаев (1966 г.р.).

Об этом сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, Р.Бабаев подозревается в убийстве другого жителя поселка Романа Аскерова (1974 г.р.), который 3 мая был госпитализирован с колото-резаными ранами, а сегодня скончался в больнице.

По данным ведомства, подозреваемый был ранее судим за преступления, связанные с наркотиками.

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Версия на азербайджанском языке Həmkəndlisini bıçaqla qətlə yetirən Maştağa sakini həbs edilib

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