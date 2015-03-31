Арестованный вчера в Киеве азербайджанец покончил с собой

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Киеве в автозаке умер арестованный за изнасилование несовершеннолетний азербайджанец. Арестованного этапировали в райуправление милиции.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МВД в г. Киеве.

"Арестованного за совершение сексуального насилия против несовершеннолетней везли в районное управление для проведения дальнейших следственных действий. Прибыв по адресу, милиционеры обнаружили, что 32-летний мужчина умирает в спецавтомобиле. Вызванная "скорая" не смогла спасти человека. По предварительному заключению он совершил самоубийство", - говорится в сообщении.

По данному факту Прокуратурой проводится проверка.

Напомним, вчера, 30 марта, в Дарницком районе Киева по горячим следам был задержан 27-летний гражданин Азербайджана, который изнасиловал и ограбил молодую девушку.