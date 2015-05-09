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    ​В Киеве азербайджанец, угрожая пистолетом, ограбил гражданина Турции

    Грабитель отобрал у потерпевшего 20 тыс. грн и мобильный телефон

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Шевченковском районе Киева вчера 8 мая, гражданин Азербайджана, угрожая пневматическим пистолетом, ограбил гражданина Турецкой республики.

    Как передает Report, об этом 112.ua рассказал источник в милиции.

    Грабитель отобрал у потерпевшего 20 тыс. грн и мобильный телефон, затем пытался вывести его из города, посадив в автомобиль Mitsubishi.

    Злоумышленник задержан, деньги и телефон вернули пострадавшему. Начато уголовное производство по двум статьям – "Кража" и "Незаконное лишение свободы".

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