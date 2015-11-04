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    ​В Каспийском море утонула рыбацкая лодка, три человека пропали без вести - ОБНОВЛЕНО

    Поиски рыбаков продолжаются

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы имена рыбаков, пропавших без вести в Каспийском море.

    Как сообщает Report, это - жители хачмазского села Тиканоба Гамза Нураддинов, Лачин Лачинов и житель села Узуноба Ильгар Дашдемиров.

    ***15:04

    В Каспийском море утонула рыбацкая лодка.

    Как сообщает Report, лодка утонула недалеко от села Ниязабад Хачмазского района. По предварительной информации, лодка, в которой были 3 человека, утонула из-за сильного ветра.

    Личность рыбаков пока не установлена, их поиски продолжаются. 

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