​В Каспийском море утонула рыбацкая лодка, три человека пропали без вести - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы имена рыбаков, пропавших без вести в Каспийском море.

Как сообщает Report, это - жители хачмазского села Тиканоба Гамза Нураддинов, Лачин Лачинов и житель села Узуноба Ильгар Дашдемиров.

***15:04

В Каспийском море утонула рыбацкая лодка.

Как сообщает Report, лодка утонула недалеко от села Ниязабад Хачмазского района. По предварительной информации, лодка, в которой были 3 человека, утонула из-за сильного ветра.

Личность рыбаков пока не установлена, их поиски продолжаются.