Первый заместитель главы исполнительной власти: Есть вероятность продолжения оползневого процесса в Исмаиллы - ОБНОВЛЕНО

Исмаиллы. 9 июня. REPORT.AZ/ Оползень в Исмаллинском районе начался 25 мая этого года на 10-м км дороги Басгал-Сулут. Об этом сообщил Report первый заместитель председателя Исмаиллинской районной исполнительной власти, глава Комиссии по чрезвычайным ситуациям Исмаиллинского района Ровшен Агаев. По его словам, оползень двинулся в сторону села Сярсуря: "В результате осмотра специалистами министерства по чрезвычайным ситуациям и министерства экологии и природных ресурсов выявлено, что, несмотря на то, что земля сошла примерно на 600 м, на территории в селе Сярсуря отмечаются разломы и трещины".

Р.Агаев подчеркнул, что 7 домов оказались на пути оползня: "Принято решение о переселении жителей этих домов. Вчера Общество Красного полумесяца выдало им палатки для проживания".

Он отметил, что ливневые дожди в районе продолжаются: "Есть вероятность продолжения оползневого процесса и пока он не прекратится, специалисты не смогут проводить исследования на территории".

10:21

В селе Сярсуря Исмаиллинского района продолжается движение оползня.

Как сообщает Ширванское бюро Report, оползень нанес серьезный ущерб домам местных жителей. Некоторые дома стали опасными для проживания из-за трещин на стенах.

По словам местных жителей, в верхней части села на горной и лесной территории площадью примерно 50 га образовались глубокие трещины. Если дожди продолжатся, число аварийных домов возрастет. Жители утверждают, что оползень такого масштаба наблюдается впервые за многие годы.

Специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и министерства экологии и природных ресурсов провели осмотр и приняли решение о переселении жителей 12 аварийных домов. Жителей временно расселят в палатках.

Как сообщил Report председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Исмаиллинского района Ровшен Агаев, с 2007 года по сегодняшний день 192 жилых дома в 30 населенных пунктах на территории района пришли в аварийное состояние из-за оползней. В настоящее время 6 домов построены, принято решение о строительстве 2 домов.