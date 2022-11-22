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В Исмаиллы автомобиль врезался в столб, есть пострадавшие

В Исмаиллы автомобиль врезался в столб, есть пострадавшие В Исмаиллинском районе в результате ДТП пострадали два человека.
Происшествия
22 ноября 2022 г. 10:11
В Исмаиллы автомобиль врезался в столб, есть пострадавшие

В Исмаиллинском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Как стало известно Report, ночью 22 ноября автомобиль марки "ВАЗ-2107" врезался в фонарный столб на территории города Исмаиллы.

Находившийся за рулем Эльшан Юсифли и пассажир Гюндюз Раджабов, оба жители села Миджан, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как в ответ на запрос Report сообщил старший инспектор шекинской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел капитан полиции Махир Масимов, следственный отдел Исмаиллинского районного отдела полиции ведет расследование по факту аварии.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda avtomobil dirəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var

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