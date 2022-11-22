В Исмаиллы автомобиль врезался в столб, есть пострадавшие

В Исмаиллинском районе в результате ДТП пострадали два человека.

В Исмаиллинском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Как стало известно Report, ночью 22 ноября автомобиль марки "ВАЗ-2107" врезался в фонарный столб на территории города Исмаиллы.

Находившийся за рулем Эльшан Юсифли и пассажир Гюндюз Раджабов, оба жители села Миджан, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как в ответ на запрос Report сообщил старший инспектор шекинской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел капитан полиции Махир Масимов, следственный отдел Исмаиллинского районного отдела полиции ведет расследование по факту аварии.