​В Исмаиллинском районе произошло землетрясение

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение. Об этом Report сообщили в республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По предварительным данным землетрясение произошло в 11:19 по местному времени вблизи Пиргулу, приблизительно в 15 км в направлении Исмаиллы.

Землетрясение, произошедшее на глубине 39 км и силой 3,8 баллов, не ощущалось.