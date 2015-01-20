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    ​В Исмаиллинском районе произошло землетрясение

    Подземные толчки не ощущались

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение. Об этом Report сообщили в республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

    По предварительным данным землетрясение произошло в 11:19 по местному времени вблизи Пиргулу, приблизительно в 15 км в направлении Исмаиллы.

    Землетрясение, произошедшее на глубине 39 км и силой 3,8 баллов, не ощущалось. 

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