В Исмаиллинском районе произошел оползень, около 80 домов находятся под угрозой - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

Первая новость размещена в 11:16, добавлено видео

Исмаиллы. 24 октября. REPORT.AZ/ В селах Дияллы и Садиян Исмаиллинского района возникла угроза из-за произошедшего оползня.

Как сообщает ширванское бюро Report, оползневый процесс, возникший в результате ливневых дождей и продолжающийся около недели, за последние два дня стал более активным.

В селе Садиян в зоне оползня расположены 5 домов, а в селе Дияллы - около 70 домов. В результате оползня в селе Садиян образовалась трещина длиной 300 м, глубиной 1,5 м и шириной около 3 м.

Образовавшийся овраг нанес большой урон приусадебному участку и хозяйственной постройке местного жителя Агалы Алиева. Возникла угроза обрушения его дома.

Как сообщили Report в Комиссии по чрезвычайным ситуациям Исмаиллинского района, соответствующие органы произвели осмотр места и приняли решение об эвакуации жителей.