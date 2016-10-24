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    В Исмаиллинском районе произошел оползень, около 80 домов находятся под угрозой - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

    Соответствующие органы произвели осмотр места и приняли решение об эвакуации жителей

    Первая новость размещена в 11:16, добавлено видео  

    Исмаиллы. 24 октября. REPORT.AZ/ В селах Дияллы и Садиян Исмаиллинского района возникла угроза из-за произошедшего оползня. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, оползневый процесс, возникший в результате ливневых дождей и продолжающийся около недели, за последние два дня стал более активным. 

    В селе Садиян в зоне оползня расположены 5 домов, а в селе Дияллы - около 70 домов. В результате оползня в селе Садиян образовалась трещина длиной 300 м, глубиной 1,5 м и шириной около 3 м. 

    Образовавшийся овраг нанес большой урон приусадебному участку и хозяйственной постройке местного жителя Агалы Алиева. Возникла угроза обрушения его дома.

    Как сообщили Report в Комиссии по чрезвычайным ситуациям Исмаиллинского района, соответствующие органы произвели осмотр места и приняли решение об эвакуации жителей.

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