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В Исмаиллинском районе пресекли незаконное производство угля

В Исмаиллинском районе пресекли незаконное производство угля В селе Галынчаг Исмаиллинского района предотвратили незаконное производство древесного угля. 
Происшествия
9 марта 2024 г. 14:31
В Исмаиллинском районе пресекли незаконное производство угля

В селе Галынчаг Исмаиллинского района предотвратили незаконное производство древесного угля.

Об этом сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Исмаиллинского района и регионального управления экологии и природных ресурсов №6, в селе Галынчаг были обнаружены ямы, в которых незаконно производился древесный уголь.

Было установлено, что незаконным производством угля занимались жители села Ш.Зиядов и Г.Зиядов.

В отношении них составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda qanunsuz kömür quyuları aşkarlanıb

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