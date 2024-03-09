В Исмаиллинском районе пресекли незаконное производство угля

В селе Галынчаг Исмаиллинского района предотвратили незаконное производство древесного угля.

В селе Галынчаг Исмаиллинского района предотвратили незаконное производство древесного угля.

Об этом сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Исмаиллинского района и регионального управления экологии и природных ресурсов №6, в селе Галынчаг были обнаружены ямы, в которых незаконно производился древесный уголь.

Было установлено, что незаконным производством угля занимались жители села Ш.Зиядов и Г.Зиядов.

В отношении них составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.