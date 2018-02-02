В Хызы обнаружено 16 единиц неразорвавшихся боеприпасов - ФОТО

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В связи с произошедшим взрывом на складе боеприпасов N-ой военной части Министерства обороны в Хызынском районе, операции по совместной чистке территории со стороны ANAMA, МЧС и МВД продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, вокруг воинской части где произошел взрыв провели осмотр. Было обнаружено 16 единиц неразорвавшихся боеприпасов, 93 единицы взорвавшегося-обгоревшего снаряда и 228 кг зажигательных смесей. В конечном итоге было проверено 720 000 кв.м (72 га) территории.

В целом, в течение 123 дней было обнаружено 25 690 единиц неразорвавшихся боеприпасов, 19 510 единиц взорвавшегося-обгоревшего снаряда и 103 897 кг зажигательных смесей. В конечном итоге было проверено 95 855 706 кв.м (9 586 га) территории.

Наряду с этим, в поселке Гилязи Хызынского района, на территории сел Шурабад, Ситалчай, Йени Йашма была проведена пропаганда просвещения по минной безопасности среди 10 442 жителей.