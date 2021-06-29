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В Ходжавенде обнаружены боеприпасы

В Ходжавенде обнаружены боеприпасы На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.
Происшествия
29 июня 2021 г. 11:57
В Ходжавенде обнаружены боеприпасы

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, на освобожденных территориях Ходжавендского района были обнаружены и переданы по назначению 4 автомата, 1 противотанковая ракетная установка, 1 установка "АГС-17", 41 ручная граната различных видов, 14 взрывателей, 30 обойм, 4600 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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Версия на английском языке Ammunition found in Khojavand district
Версия на азербайджанском языке Xocavənddə silah-sursat aşkarlandı

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