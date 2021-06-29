В Ходжавенде обнаружены боеприпасы

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, на освобожденных территориях Ходжавендского района были обнаружены и переданы по назначению 4 автомата, 1 противотанковая ракетная установка, 1 установка "АГС-17", 41 ручная граната различных видов, 14 взрывателей, 30 обойм, 4600 патронов различного калибра и другие боеприпасы.