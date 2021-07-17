В Ходжавенде к тушению пожара на заминированном поле привлекли вертолеты МЧС

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на заминированном врагом открытом поле в горной местности со сложным рельефом и частично в лесной полосе около села Эдилли Ходжавендского района. На основании информации соответствующие

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на заминированном врагом открытом поле в горной местности со сложным рельефом и частично в лесной полосе около села Эдилли Ходжавендского района. На основании информации соответствующие силы министерства были немедленно привлечены к месту пожара.

Как сообщили Report в МЧС, с соблюдением мер безопасности силами подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства было предотвращено распространение пожара непосредственно на село Эдилли, а также обеспечена защита коммуникационных линий от огня.

Пожар был потушен с привлечением двух вертолетов авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям, предотвращен переход огня на густые участки леса.