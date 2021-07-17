О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ходжавенде к тушению пожара на заминированном поле привлекли вертолеты МЧС

В Ходжавенде к тушению пожара на заминированном поле привлекли вертолеты МЧС На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на заминированном врагом открытом поле в горной местности со сложным рельефом и частично в лесной полосе около села Эдилли Ходжавендского района. На основании информации соответствующие
Происшествия
17 июля 2021 г. 12:15
В Ходжавенде к тушению пожара на заминированном поле привлекли вертолеты МЧС

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на заминированном врагом открытом поле в горной местности со сложным рельефом и частично в лесной полосе около села Эдилли Ходжавендского района. На основании информации соответствующие силы министерства были немедленно привлечены к месту пожара.

Как сообщили Report в МЧС, с соблюдением мер безопасности силами подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства было предотвращено распространение пожара непосредственно на село Эдилли, а также обеспечена защита коммуникационных линий от огня.

Пожар был потушен с привлечением двух вертолетов авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям, предотвращен переход огня на густые участки леса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Fire breaks out in mined area in Khojavand, two helicopters involved
Версия на азербайджанском языке Xocavənddə minalanmış ərazidə yanğın olub, əraziyə iki helikopter cəlb edilib - VİDEO

Другие новости из категории

В Мингячевире выявлены 4 нарушивших правила карантина домов торжеств
ФотоВ Мингячевире выявлены 4 нарушивших правила карантина домов торжеств
17 июля 2021 г. 12:39
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
17 июля 2021 г. 11:23
В Баку молодая актриса подверглась сексуальным домогательствам в такси
В Баку молодая актриса подверглась сексуальным домогательствам в такси
17 июля 2021 г. 10:59
На трассе Баку-Газах автомобиль насмерть сбил женщину - ОБНОВЛЕНО
На трассе Баку-Газах автомобиль насмерть сбил женщину - ОБНОВЛЕНО
17 июля 2021 г. 08:26
В Баку автомобиль сбил пожилую женщину
В Баку автомобиль сбил пожилую женщину
17 июля 2021 г. 07:36
В Бейлагане женщина с дочерью пострадали в ДТП
В Бейлагане женщина с дочерью пострадали в ДТП
17 июля 2021 г. 04:51
Тяжелое ДТП в Саатлы, есть погибший и раненый
Тяжелое ДТП в Саатлы, есть погибший и раненый
16 июля 2021 г. 22:42
В Гяндже автомобиль столкнулся с мотоциклом
В Гяндже автомобиль столкнулся с мотоциклом
16 июля 2021 г. 20:34
Ограничиваются родительские права супружеской четы за употребление наркотиков при детях
Ограничиваются родительские права супружеской четы за употребление наркотиков при детях
16 июля 2021 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi