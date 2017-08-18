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    В Хачмазе задержаны двое подростков, угнавших автомобиль

    По факту ведется расследование

    Хачмаз. 18 августа. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе задержаны двое подростков, угнавших автомобиль. 

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, инцидент произошел 17 августа на территории села Гарадаглы. 

    Неизвестными был угнан автомобиль марки "ВАЗ-21010", принадлежащий местному жителю Ханбале Заидову. Потерпевший сразу же сообщил о случившемся в отделение полиции Хачмазского района. 

    В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками указанного отделения полиции, были задержаны двое подозреваемых в угоне подростков, являющихся жителями Шабранского района. 

    По факту ведется расследование. 

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