В Хачмазе задержаны двое подростков, угнавших автомобиль

Хачмаз. 18 августа. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе задержаны двое подростков, угнавших автомобиль.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, инцидент произошел 17 августа на территории села Гарадаглы.

Неизвестными был угнан автомобиль марки "ВАЗ-21010", принадлежащий местному жителю Ханбале Заидову. Потерпевший сразу же сообщил о случившемся в отделение полиции Хачмазского района.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками указанного отделения полиции, были задержаны двое подозреваемых в угоне подростков, являющихся жителями Шабранского района.

По факту ведется расследование.