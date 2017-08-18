В Хачмазе задержаны двое подростков, угнавших автомобиль

Хачмаз. 18 августа. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе задержаны двое подростков, угнавших автомобиль.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, инцидент произошел 17 августа на территории села Гарадаглы.
Неизвестными был угнан автомобиль марки "ВАЗ-21010", принадлежащий местному жителю Ханбале Заидову. Потерпевший сразу же сообщил о случившемся в отделение полиции Хачмазского района.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками указанного отделения полиции, были задержаны двое подозреваемых в угоне подростков, являющихся жителями Шабранского района.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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